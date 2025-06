Da dove vengono, come viaggiano e chi rifornisce di armi Israele?.

I portuali di Genova, protagonisti di coraggio e impegno civile, hanno già sfidato il commercio di armi e dichiarato "guerra alla guerra" in memoria di Pietro Gori. Oggi, continuano a fare rete per sostenere la pace e fermare l'export di armamenti che alimentano conflitti in tutto il mondo. La loro storia di resistenza ci ricorda quanto sia cruciale il ruolo di chi si oppone alle ingiustizie, promuovendo un futuro più giusto e pacifico.

Hanno dichiarato "guerra alla guerra", in memoria del discorso pacifista che l'anarchico Pietro Gori pronunciò a Genova il 18 ottobre 1903, e alcuni anni fa si schierarono per fermare i cargo sauditi nella loro rotta per il carico di armi da utilizzare nella guerra in Yemen: sono i portuali di Genova che con il loro coraggio hanno provato a interrompere la catena di morte causata dal commercio di armamenti. Oggi quelle stesse persone fanno rete con i portuali di altre città europee e portano avanti questa battaglia di civiltà. Rotte marittime A inizio giugno, le testate francese Disclose e irlandese The Ditch rivelavano che una nave cargo israeliana, della compagnia Zim, sarebbe approdata nel porto francese di Fos-sur-Mer, vicino a Marsiglia, per imbarcare «in segreto 14 tonnellate di pezzi di ricambio per fucili mitragliatori» destinati all'esercito israeliano.