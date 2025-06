Da Bill Gates a Sydney Sweeney da Oprah a DiCaprio | ecco chi c’era alle cerimonia di nozze di Bezos e Sánchez a Venezia

Tra eleganza e glamour, Venezia è stata teatro di un evento da sogno: da Bill Gates a Sydney Sweeney, passando per Oprah e DiCaprio, celebrità internazionali hanno animato le nozze di Bezos e Sánchez. Un corteo mozzafiato tra Hollywood, potere e jet set mondiale, dove ogni dettaglio ha scritto un capitolo indimenticabile sulla scena internazionale. La città lagunare si conferma ancora una volta come il palcoscenico perfetto per eventi esclusivi e spettacolari.

Bill Gates apre il corteo, Oprah saluta come una regina, DiCaprio si nasconde sotto il cappellino, Bloom sfoggia lo smoking: a San Giorgio è andata in scena una sfilata sull'acqua tra Hollywood, potere e jet set globale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Da Bill Gates a Sydney Sweeney, da Oprah a DiCaprio: ecco chi c’era alle cerimonia di nozze di Bezos e Sánchez a Venezia

Bezos, Bill Gates corona il suo sogno prima del matrimonio: sguardo assorto e niente cellulare davanti all'Uomo Vitruviano di Da Vinci - Arrivato a Venezia per il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez, Bill Gates ha realizzato un suo sogno: vedere l'Uomo Vitruviano di Leonardo Da Vinci. ilgazzettino.it scrive