Cultura woke a Bologna apre il laboratorio ginecologico per capacità gestante FdI | Una supercazzola

La cultura woke a Bologna non si ferma nemmeno davanti alla gravidanza. Con un linguaggio spesso criptico e un po’ criptico, la città inaugura un nuovo centro dedicato alle donne in attesa, ma preferisce usare termini fumosi anziché chiari. Il “Laboratorio ginecologico popolare” è al centro di polemiche, sollevando interrogativi su come si comunica e si promuove la salute femminile oggi. La questione resta aperta: sarà davvero un passo avanti o solo una supercazzola?

La cultura woke non si ferma nemmeno dinanzi alla gravidanza. E pur di non dire le parole in un italiano chiaro e comprensibile fa un giro di supercazzole da fare invidia ad Amici Miei. Protagonista stavolta è Bologna che apre un centro per le donne in gravidanza ma cerca altri modi per dirlo. La cultura woke e il laboratorio di Bologna. A Bologna è polemica sul nuovo ‘Laboratorio ginecologico popolare’ avviato nei giorni scorsi e, soprattutto, sulla presentazione del Comune rispetto al servizio. Palazzo d’Accursio in un post sui propri profili social parla di uno spazio ideato per rispondere ai bisogni delle fasce più fragili della popolazione tra cui “donne e persone con capacità gestante”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Cultura woke, a Bologna apre il “laboratorio ginecologico per capacità gestante”. FdI: “Una supercazzola”

In questa notizia si parla di: cultura - woke - bologna - apre

“Il Negroni è razzista”, la cultura woke non risparmia nemmeno lo spritz: rissa a Pordenone - Negli ultimi tempi, anche un semplice aperitivo come il Negroni o lo spritz diventa terreno di discussioni accese e polemiche alimentate dalla cultura woke.

Cultura woke, a Bologna apre il “laboratorio ginecologico per capacità gestante”. FdI: “Una supercazzola” Vai su X

Pombeni: “La mozione su Israele non rende onore all'Università di Bologna. Si è voluta inseguire l'onda di una moda. L'università non serve per giudicare, ma per favorire la conoscenza”. Di Luca Roberto Vai su Facebook

Cultura woke, a Bologna apre il laboratorio ginecologico per capacità gestante. FdI: Una supercazzola; Il caso dello studio ginecologico per persone con capacità gestanti di Bologna che scatena l'ira dei conservatori; Bologna, ambulatorio ginecologico per donne “e persone con capacità gestante”. FdI: ridicolo.

Cultura: parco Villa Aldini a Bologna, apre 'inosservanza' - Cultura: parco Villa Aldini a Bologna, apre 'inosservanza' Dal 26 maggio al 15 ottobre residenza artistica di archiviozeta BOLOGNA , 24 maggio 2021, 13:50 ... Come scrive ansa.it

Palomar, apre il nuovo dipartimento di animazione a Bologna - Bologna, 24 febbraio 2025 – Palomar, una delle principali case di produzione cinetelevisive italiane, ha scelto l’Emilia- Riporta ilrestodelcarlino.it