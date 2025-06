Cucinare in balcone si può? Quando è consentito e quando no

Cucinare in balcone è un piacere che può arricchire le nostre giornate estive, ma è importante conoscere quando è consentito e quando no. Tra regole condominiali e norme di sicurezza, scopriremo insieme come godersi una grigliata o una cena all’aperto senza rischi né problemi legali. Perché, con le giuste precauzioni, il vostro balcone può diventare il luogo ideale per momenti conviviali all’aria aperta, rispettando sempre le normative vigenti.

Con la bella stagione si ha voglia di trascorrere le giornate all'aperto anche se si vive in un condominio e si hanno a disposizione solo balconi e terrazzi. Se adeguatamente ampi, molti non rinunciano a organizzare cene o grigliate grazie ad apparecchi diventati ormai sempre più piccoli, ma. 🔗 Leggi su Today.it

