CTP Taranto approvato il bilancio 2024 con un utile di 390mila euro

L’assemblea dei soci di Ctp Taranto ha approvato il bilancio 2024, segnando un importante traguardo con un utile di 390mila euro. Un risultato che testimonia la solidità e la buona gestione della società di trasporto pubblico nel cuore della provincia ionica, anche in un contesto operativo sfidante. La crescita sostenibile di Ctp Taranto rafforza l’impegno verso un servizio sempre più efficiente e affidabile per i tarantini.

Tarantini Time Quotidiano L’assemblea dei soci di Ctp Taranto, la società di trasporto pubblico locale che opera prevalentemente nella provincia ionica, ieri mattina, ha approvato il bilancio 2024. Il rendiconto si è chiuso con un utile netto pari a circa 390mila euro, confermando così un andamento gestionale solido e orientato alla sostenibilità economica, pur in un contesto operativo complesso. Alla riunione, oltre alla direzione e al cda di Ctp, erano presenti diversi sindaci di alcuni comuni, in qualità di soci dell’azienda, e soprattutto il presidente della Provincia di Taranto, Gianfranco Palmisano, socio di maggioranza di Ctp, con oltre il 63 per cento delle quote. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - CTP Taranto, approvato il bilancio 2024 con un utile di 390mila euro

