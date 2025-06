Crollo di Ascolti a Pomeriggio Cinque News | Il Piano Segreto Di Mediaset!

Il panorama televisivo di Canale 5 sta vivendo una vera rivoluzione: il crollo degli ascolti di Pomeriggio Cinque News ha costretto Mediaset a mettere in discussione il futuro di questa trasmissione. Una mossa sorprendente, annunciata con un piano segreto, che apre le porte a un nuovo progetto destinato a cambiare il pomeriggio del network. Ma cosa bolle davvero in pentola? Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa strategia.

Una chiusura shock e un nuovo progetto pronto a rivoluzionare il pomeriggio di Canale 5. Scopri tutti i dettagli di questa mossa strategica. Sai cosa sta succedendo davvero al pomeriggio di Canale 5? Un vero terremoto televisivo. Mediaset ha deciso di chiudere in anticipo Pomeriggio Cinque News, la versione estiva del celebre talk. Il motivo è semplice: ascolti disastrosi. La conduzione di Alessandra Viero non ha convinto il pubblico. Partito solo il 9 giugno come staffetta estiva di Pomeriggio Cinque, il programma ha faticato fin dall'inizio a tenere il passo. Per una settimana ancora Alessandra Viero continuerà a presidiare la fascia pomeridiana, ma dal 7 luglio Canale 5 cambierà volto.

