Crollo con esplosione la fuga di gas potrebbe aver avuto origine dal primo piano e non dal deposito del ristorante

Le indagini sull'esplosione in via De Filippo stanno svelando sorprendenti dettagli: la fuga di gas, responsabile del crollo parziale, potrebbe non essere originata dal deposito del ristorante Da Corrado, come si pensava inizialmente, ma dal primo piano dell'edificio. Questa scoperta rivoluziona le ipotesi e apre nuove piste per comprendere le cause dell'incidente. Il mistero si infittisce, e ora si attende con ansia l’esito delle analisi approfondite.

Le indagini sull'esplosione avvenuta in via De Filippo stanno portando alla luce novitĂ importanti. La fuga di gas che avrebbe causato il crollo parziale dell'edificio potrebbe aver avuto origine dal primo piano e non dal deposito del ristorante Da Corrado, come era stato ipotizzato invece. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: crollo - esplosione - fuga - potrebbe

Esplosione e crollo nel laboratorio de 'A Figlia do' Marenaro: ci sono feriti - Un'onda di paura e sgomento ha attraversato il quartiere di Borgo S. Antonio Abate a Napoli, dove un’esplosione improvvisa ha scatenato il crollo di due piani di un edificio vicino a Figlia do Marenaro.

NAPOLI, ESPLOSIONE IN VIA FORIA: UN MORTO E QUATTRO FERITI Un’esplosione causata da una fuga di gas ha sconvolto via Peppino De Filippo, traversa di via Foria, ieri sera intorno alle 19:10. Il crollo del solaio del primo piano ha provocato la morte d Vai su Facebook

Napoli, esplosione per una fuga di gas in pieno centro. Crolla parte di una palazzina, un morto Vai su X

Crollo via Foria, sfollate 20 famiglie. Ipotesi fuga di gas tra le cause |VIDEO; Esplosione e crollo di due palazzine: proseguono le operazioni dei Vigili del fuoco; Roma, crolla una palazzina: una persona estratta viva. Ipotesi fuga di gas.

Esplosione a Napoli, ipotesi fuga di gas al primo piano - Potrebbe essere avvenuta al primo piano la fuga di gas che mercoledì sera a Napoli ha causato una potente deflagrazione che ha provocato un morto, il 57enne Giovanni Scala, e due, feriti, di cui uno, ... Secondo rainews.it

Crollo via Foria, sfollate 20 famiglie. Ipotesi fuga di gas tra le cause |VIDEO - Gli abitanti potranno recuperare oggetti personali con l'aiuto dei vigili del fuoco. Segnala napolitoday.it