Cristina Plevani | Sono arrivata chiusa l’Isola mi ha tirato fuori l’anima Ed è pronta per la finale

Cristina Plevani, una delle protagoniste più emozionanti dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, ha raccontato il suo incredibile viaggio di trasformazione, passando da una donna chiusa e timorosa a un’anima libera e determinata. La sua esperienza sull’isola l’ha fatta emergere in modo autentico, rivelando un lato di sé mai mostrato prima. Con il cuore colmo di emozione, Cristina si prepara alla finale, pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua vita.

Milano, 27 giugno 2025 – “Sono arrivata chiusa, molto ermetica, e con la paura di mostrarmi. L'Isola mi ha tirato fuori l'anima”. È con le lacrime agli occhi e tanta emozione che, durante un confessionale, Cristina Plevani ammette di essere cambiata. E lo fa poco dopo aver avuto la conferma di essere tra i finalisti di quest’ultima edizione dell’ Isola dei Famosi, reality show condotto da Veronica Gentili. Con lei, in gara, ci sono Loredana Cannata, Mario Adinolfi e Omar Fantini. In bilico, perché al televoto,ci sono Jey Lillo e Teresanna Pugliese. Cristina Plevani in finale all’Isola dei Famosi, il tifo dei fan sui social: “Te la meriti, sei la più vera” Il cambiamento di Cristina . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cristina Plevani: “Sono arrivata chiusa, l’Isola mi ha tirato fuori l’anima”. Ed è pronta per la finale

