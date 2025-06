Cristina Lizzul torna con il singolo Rimedio d’amore | tra musica urban denuncia e verità emotiva

Cristina Lizzul torna con il singolo "Rimedio d’amore", un brano che unisce musica urban, denuncia sociale e profonda verità emotiva. Cresciuta tra San Diego e Napoli, la cantautrice italoamericana con questa ballad intensa affronta il delicato tema della violenza psicologica e dell’abuso emotivo, svelando il paradosso dell’amore che guarisce ma può anche ferire. "Rimedio d’amore" nasce da un’esperienza vissuta, un’esigenza espressiva che si ...

Cristina Lizzul, cantautrice italoamericana cresciuta tra San Diego e Napoli, torna con un nuovo brano intitolato “Rimedio d’amore”, disponibile dal 23 maggio 2025. Il singolo, ballad intensa e riflessiva, affronta il delicato tema della violenza psicologica e dell’abuso emotivo, mettendo in luce il paradosso dell’amore che cura ma può anche ferire. “ Rimedio d’amore nasce da una verità vissuta – racconta Cristina – un’esigenza espressiva che si fa musica, un tentativo di dare voce a ciò che spesso resta inascoltato.” Il brano è nato in inglese, poi tradotto e adattato in italiano e napoletano, mantenendo intatto il suo potere emotivo e comunicativo. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com