Cristiano Ronaldo rinnova con l’Al Nassr | contratto record fino al 2027 e bonus milionari

Cristiano Ronaldo rinnova con l'Al Nassr fino al 2027, siglando uno dei contratti più ricchi nella storia dello sport. L'attaccante portoghese, simbolo di eccellenza e ambizione, continua a scrivere il suo capitolo in Arabia Saudita, attirando l’attenzione mondiale e facendo tremare gli equilibri del calcio internazionale. La sua decisione di restare promette emozioni e successi ancora più grandi: la storia di CR7, infatti, non si ferma qui.

Cristiano Ronaldo resta all' Al Nassr e firma uno dei contratti più ricchi nella storia dello sport. L'attaccante portoghese, classe 1985, ha ufficializzato il rinnovo fino al 2027 attraverso un post sui canali ufficiali del club saudita: "La storia continua. Cristiano Ronaldo rimane all'Al Nassr fino al 2027". Dopo il suo arrivo nel 2023 dalla Premier League (dove si era svincolato dal Manchester United), CR7 conferma il suo impegno in Saudi Pro League. Ronaldo-Al Nassr: tutti i dettagli del contratto record. Il nuovo contratto prevede uno stipendio annuo da 200 milioni di euro, equivalente a circa 3,4 milioni a settimana, rendendolo l'atleta più pagato al mondo.

Cristiano #Ronaldo ha rinnovato con Al-Nassr fino al 2027. Il 'The Sun' ha rivelato le cifre e i benefit del rinnovo monstre. ECCO LE CIFRE: • 208M€ annui, 4M€ a settimana. • 15% delle partecipazioni dell'Al-Nassr • 28.7M€ alla firma (44.5M€ se attiva l'opz

Cristiano Ronaldo rinnova con l'Al Nassr, guadagnerà 200 milioni l'anno

