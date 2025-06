Cristiano Ronaldo rinnova con l’Al-Nassr | contratto faraonico fino al 2027

Cristiano Ronaldo conquista ancora una volta i titoli con un rinnovo da record: l’asso portoghese prolunga la sua avventura in Arabia Saudita fino al 2027, siglando un contratto faraonico che ribadisce il suo status di superstar globale. A 40 anni, il campione dimostra che la passione e la determinazione non conoscono età. Scopri tutti i dettagli di questa operazione straordinaria...

Il fuoriclasse portoghese prolunga la sua avventura in Arabia Saudita con cifre mai viste prima. Cristiano Ronaldo ha ufficialmente rinnovato il contratto con l'Al-Nassr fino al 2027, mettendo fine a ogni speculazione sul suo futuro. A 40 anni, il campione portoghese continua a scrivere la sua storia, scegliendo di proseguire in Arabia Saudita con un accordo che lo consacra ancora una volta come il calciatore più pagato al mondo. Uno stipendio da record: 200 milioni l'anno. L'accordo siglato da CR7 rappresenta il contratto più ricco mai firmato da un calciatore nella storia del calcio.

