Crisi climatica i negoziati di Bonn deludono Strada in salita verso la Cop30 che si terrà in Brasile

I negoziati di Bonn sulla crisi climatica si sono conclusi deludendo le aspettative, lasciando un percorso ancora in salita verso la COP30 in Brasile. Dopo settimane di tensioni geopolitiche e con gli Stati Uniti distanti rispetto alle tematiche ambientali, il mondo si trova a dover affrontare una sfida cruciale: mantenere vivo l’impegno globale per il clima. Ora, più che mai, è fondamentale unire le forze per superare le difficoltà e agire concretamente.

Prima di ogni Cop, la Conferenza delle Parti sul clima che si tiene a fine anno, si passa da Bonn. E nella città tedesca si sono chiusi il 26 giugno i negoziati ‘tecnici’, preparatori rispetto alla Cop 30 che si terrà a novembre in Brasile, a Belém. Dopo settimane in cui a livello geopolitico è accaduto di tutto e con gli Stati Uniti ancora più distanti dalle questioni legate alla crisi climatica. Anche più distanti rispetto a quanto non lo fossero all’ultima Conferenza delle Parti sul clima, ed era un’impresa. Questi negoziati avrebbero dovuto spingere in avanti l’agenda e costruire testi negoziali solidi verso la Cop brasiliana, ma il risultato è stato deludente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Crisi climatica, i negoziati di Bonn deludono. Strada in salita verso la Cop30 che si terrà in Brasile

In questa notizia si parla di: crisi - climatica - negoziati - bonn

Crisi climatica e disuguaglianze, i più ricchi responsabili del 66% del riscaldamento globale - La crisi climatica e le disuguaglianze sociali sono strettamente interconnesse: uno studio austriaco pubblicato su Nature Climate Change il 7 maggio rivela che i più ricchi sono responsabili del 66% del riscaldamento globale.

Crisi climatica, i negoziati di Bonn deludono. Strada in salita verso la Cop30 che si terrà in Brasile; Summit di Bonn: tappa cruciale prima dei negoziati ONU sul Clima; A Bonn i negoziati sul clima. I principali fatti giorno per giorno.

Crisi climatica, i negoziati di Bonn deludono. Strada in salita verso la Cop30 che si terrà in Brasile - Finanza e piani nazionali adattamento tra i nodi irrisolti verso la Cop30 in Brasile ... Segnala ilfattoquotidiano.it

La “mezza” Cop di Bonn, la Cina vuole anche la leadership climatica - Ma in un mondo frammentato e percorso dalla guerra riflette il caos geopolitico degli ultimi mesi. editorialedomani.it scrive