Criscitiello durissimo | La Juve sta violentando il proprio futuro non puoi sbattere contro un muro C’è un allenatore perfetto e libero… – VIDEO

La Juventus sta attraversando un momento critico e le parole di Michele Criscitiello non lasciano spazio a fraintendimenti. Dopo la sconfitta contro il Manchester City, il giornalista si è scagliato duramente contro le scelte della società , evidenziando le conseguenze di una gestione poco lungimirante. È fondamentale capire come questa fase possa segnare il futuro del club e se sarà possibile invertire questa rotta prima che sia troppo tardi.

Criscitiello durissimo dopo la brutta sconfitta della Juve contro il Manchester City: tutte le dichiarazioni del giornalista. Il giornalista Michele Criscitiello ha parlato a Sportitalia per analizzare la sconfitta della Juve contro il Manchester City. PAROLE – «La Juventus che fa un contratto fino al 2027 a Tudor, sapendo che un allenatore perfetto è libero, ed è Spalletti; secondo me la Juve sta violentando il proprio futuro. Non puoi sbattere contro un muro. Tudor era perfetto per tamponare Motta».