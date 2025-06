Crespano del Grappa tragica scoperta | trovato morto un uomo di 53 anni in un camper

Un’immagine tragica scuote Crespano del Grappa: un uomo di 53 anni viene trovato senza vita all’interno di un camper, durante un’escursione con il drone. La scoperta, avvenuta questa mattina lungo la suggestiva Valle delle Mure, ha lasciato la comunità sotto shock. A lanciare l’allarme sono stati alcuni escursionisti preoccupati, mentre le autorità indagano sulle cause di questa perdita improvvisa. Rimanete aggiornati su questa vicenda che ha sconvolto il Trevigiano.

L'uomo era partito per un'escursione con il drone, lanciato l'allarme da alcuni escursionisti. Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato nella mattinata di oggi, 27 giugno, all'interno di un camper parcheggiato a Crespano del Grappa, nel Trevigiano. La macabra scoperta è avvenuta lungo la strada della Valle delle Mure, una zona frequentata da amanti della montagna. A dare l'allarme sono stati alcuni escursionisti, insospettiti dalla presenza del mezzo in sosta da diversi giorni. Chi era la vittima. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima sarebbe Loris C., un uomo di 53 anni originario di Solagna, ma residente all'estero.

