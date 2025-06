Cresce ancora l’allarme caldo | domenica 21 città da bollino rosso

L'Italia si prepara a vivere un altro weekend da record: domenica 21 giugno, le città sotto bollino rosso aumentano ancora, segnando un’allerta massima per il caldo. Con temperature torride e rischi per la salute, il Paese si trova di fronte a una lunga fase rovente. Le autorità invitano alla massima prudenza: conoscere i rischi è il primo passo per proteggersi. È fondamentale restare informati e adottare tutte le precauzioni necessarie per affrontare questa ondata di calore record.

Roma, 27 giugno 2025 – Aumentano, giorno dopo giorno, le città con allerta massima per il caldo. Confermato il weekend di fuoco sull'Italia, come già annunciato dalle previsioni meteo, che fra l’altro ipotizzano una lunga fase rovente. Da Nord a Sud, sabato saranno 18 le città da bollino rosso (livello allerta 3 che indica condizioni di emergenza con effetti negativi sulla salute) sulle 27 monitorate dal bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute. Andrà ancora peggio domenica quando saliranno a 21: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona, Viterbo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cresce ancora l’allarme caldo: domenica 21 città da bollino rosso

Caldo record in città, i 10 consigli per combattere l'afa ed evitare rischi - Con l'arrivo di temperature record e ondate di calore intense, la salute di tutti è in pericolo. Per proteggerci e affrontare al meglio questa stagione torrida, ecco i 10 consigli essenziali degli esperti di Arpae, fondamentali per ridurre i rischi e vivere l'estate in sicurezza.

