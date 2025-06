Cremonese Nicola ora ci siamo Pronto un biennale

Da tempo aspira a riportare la Cremonese ai vertici, è finalmente pronto a guidare i grigiorossi in questa nuova avventura. Dopo settimane di trattative e attese, l’accordo biennale è ufficiale: Nicola è il nuovo volto sulla panchina lombarda. Con un passato ricco di sfide e successi, il tecnico piemontese si prepara a scrivere un brillante capitolo, mettendo tutto il suo entusiasmo al servizio della squadra. Nicola, che...

Dopo una trattativa infinita, l'accordo tra la Cremonese e Davide Nicola è ormai certo. Prima di poter ufficializzare il nuovo allenatore, i grigiorossi dovevano aspettare che il tecnico piemontese risolvesse il proprio contratto con il Cagliari, squadra da cui si è separato ad inizio mese. Risoluzione arrivata ufficialmente ieri. Il club lombardo riteneva la cosa una mera formalità e da tempo è pronta ad accogliere il nuovo mister. Nicola, che nei giorni scorsi è stato premiato con la "Briglia d'Oro" dall'Aiac di Siena, si era limitato a dire di essere ancora legato al Cagliari senza sbottonarsi ulteriormente.

