Creare action figure con ChatGPT | vantaggi e rischi del trend del momento

Negli ultimi mesi, il mondo dei social è stato travolto da un trend rivoluzionario: creare action figure personalizzate con ChatGPT. Questa innovativa fusione tra intelligenza artificiale e arte digitale apre nuove frontiere di espressione, offrendo vantaggi sorprendenti ma anche rischi da non sottovalutare. Scopriamo insieme come questa tendenza sta ridisegnando il nostro modo di concepire l’immaginario e le sue potenziali conseguenze.

Life&People.it Dopo le immagini stile studio Ghibli, nell’ultimo mese i social media sono stati travolti da un nuovo trend che, servendosi di ChatGPT, permette di creare action figure degli utenti o di note personalità del mondo dello spettacolo. Questo vortice di creatività e innovazione ha immerso il panorama digitale in una delle tendenze più sorprendenti e discusse degli ultimi tempi, resa possibile dal nuovo generatore di immagini di OpenAI alimentato da GPT-4°. Caratterizzata dalla capacità di potenziare le abilità di ChatGPT nel creare grafiche testuali o modificare immagini, tale piattaforma stupisce i soggetti che ne fanno uso proprio per la sua competenza nel produrre visioni fedeli al reale. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

