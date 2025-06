Covid se ne parla poco ma circola ancora | le varianti Stratus e Nimbus la raucedine è il nuovo sintomo

Nonostante si parli meno di COVID, il virus continua a circolare con nuove varianti come Stratus e Nimbus, e sintomi come la raucedine si fanno sempre più frequenti. La variante dominante rimane LP.8.1, mentre le sequenze attribuite a Nimbus (NB.1.8.1) aumentano costantemente. L’OMS monitora attentamente anche XFG (Stratus), che sta crescendo rapidamente a livello globale. Rimanere informati è fondamentale per proteggere la nostra salute e quella dei nostri cari.

