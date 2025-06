Covid riaperta inchiesta su maxi-commessa da 1mld di € per fare entrare in Italia mascherine cinesi non autorizzate durante gestione Arcuri

Una nuova inchiesta scuote il settore sanitario italiano: la Corte dei Conti ha riaperto il fascicolo sulla maxi commessa da 1 miliardo di euro per mascherine cinesi non autorizzate durante la gestione Arcuri. Secondo la Guardia di Finanza, molte certificazioni risultavano incomplete o prive di valore legale, alimentando dubbi sulla trasparenza e sicurezza del mercato. La vicenda solleva importanti interrogativi sulla tutela della salute pubblica e sulla gestione delle risorse pubbliche.

La Guardia di Finanza ha segnalato che molte certificazioni risultavano incomplete o prive di valore legale, e che l’immissione sul mercato dei dispositivi sarebbe avvenuta grazie a un misterioso documento anonimo La Corte dei Conti ha riaperto il fascicolo sulla fornitura di oltre un miliard. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Covid, riaperta inchiesta su maxi-commessa da 1mld di € per fare entrare in Italia mascherine cinesi non autorizzate durante gestione Arcuri

In questa notizia si parla di: covid - riaperta - inchiesta - maxi

Covid, Cassazione: è configurabile il reato di epidemia colposa omissiva; Sentenza storica sul Covid, cos'è il reato di epidemia colposa in forma omissiva stabilito dalla Cassazione; Epidemia colposa di Covid, l’incognita dei processi archiviati a Sassari.

Mascherine cinesi durante il Covid pagate un miliardo, si riapre l’inchiesta - Un’inchiesta sulla maxi commessa da oltre un miliardo svela chat e pressioni per far entrare in Italia mascherine cinesi non certificate durante la gestione Arcuri ... quifinanza.it scrive

Covid, l'Abruzzo non segue Bergamo: inchiesta sui contagi in archivio - Il Messaggero - Gestione sanitaria durante il coronavirus all'ospedale di Lanciano il gip Massimo Canosa ha archiviato la maxi inchiesta su richiesta il procuratore capo Mirvana Di Serio. Lo riporta ilmessaggero.it