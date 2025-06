Covid in Toscana | nessun decesso nell’ultima settimana 9 i nuovi casi 19 i ricoverati 3 interapia intensiva

Ottime notizie dalla Toscana: nell'ultima settimana non si sono registrati decessi legati al Covid-19, mentre i nuovi casi sono solo 9 e i ricoverati sono 19, di cui 3 in terapia intensiva. Un segnale positivo che dimostra come la situazione stia lentamente migliorando. Questo risultato rafforza la fiducia nella gestione della pandemia e invita a continuare con le precauzioni necessarie. La speranza è che questa tendenza si mantenga nel tempo.

Una buona notizia: non si registrano decessi per Covid-19 in Toscana negli ultimi sette giorni ( 20-27 giugno 2025). 9 i nuovi casi: 4 confermati con tampone molecolare e gli altri 6 con test rapido L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Covid in Toscana: nessun decesso nell’ultima settimana, 9 i nuovi casi. 19 i ricoverati (3 interapia intensiva)

In questa notizia si parla di: covid - toscana - casi - nessun

