Costi energetici De Poli appoggia le richieste di Confartigianato

I costi energetici stanno mettendo in ginocchio le imprese italiane, e l’appello di Confartigianato Imprese di Padova trova ascolto nel sostegno del senatore Antonio De Poli. Il Centrodestra, con azioni concrete, ha già stanziato oltre 3 miliardi di euro per alleviare il peso dei rincari, dimostrando impegno e responsabilità nell’affrontare questa emergenza. Un passo importante verso un futuro più sostenibile e competitivo per le nostre imprese.

L'allarme lanciato da Confartigianato Imprese di Padova sui costi energetici è stato immediatamente accolto dal senatore UDC Antonio De Poli: «Il Centrodestra al Governo è intervenuto concretamente e in maniera tangibile mettendo in campo oltre 3 miliardi di euro per contrastare i rincari. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

