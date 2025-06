Costi energetici Confartigianato | Oltre 23mila imprese artigiane pagano un conto salato

Oltre 23mila imprese artigiane stanno affrontando un aumento dei costi energetici che mette a rischio la loro sopravvivenza. La resistenza e l’adattamento sono state sempre le loro forze, ma ora è urgente intervenire con riforme strutturali e misure specifiche. Solo così si potrà garantire un futuro sostenibile e competitivo al settore artigiano, cuore pulsante dell’economia italiana.

«Le imprese artigiane hanno sempre dimostrato capacitĂ di adattamento, ma non possiamo chiedere loro di affrontare in solitudine le problematiche legate ai costi energetici Oggi piĂą che mai servono riforme strutturali e misure mirate per garantire la competitività », afferma Dall’Aglio, presidente. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it