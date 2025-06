Coste sorvegliate e Mare Sicuro | il progetto della Regione per l’estate

L’estate si avvicina e con essa l’impegno della Regione Lazio per garantire spiagge sicure e mare protetto. La Giunta Regionale, guidata dall’assessore Pasquale Ciacciarelli, ha approvato il progetto “Mare Sicuro 2025”, coinvolgendo attivamente le associazioni di Protezione Civile per vigilare e prevenire incidenti. Una strategia che promette un’estate più serena e protetta per tutti, perché la sicurezza inizia dalla prevenzione.

Roma, 26 giugno 2025 – La Giunta Regionale del Lazio, su proposta dell’assessore Pasquale Ciacciarelli, ha approvato un atto di indirizzo rivolto alle associazioni di Volontariato di Protezione Civile finalizzato a consentire la realizzazione del Progetto “Mare Sicuro” per l’estate 2025. Il progetto prevede il diretto coinvolgimento delle organizzazioni di Protezione Civile nello svolgimento di attività di vigilanza e di prevenzione dei rischi nelle aree costiere e litoranee laziali in collaborazione con la Capitaneria di Porto quale organo deputato per il soccorso in mare e sicurezza della navigazione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Accesso sicuro al mare per persone affette da disabilità motorie, rinnovato l'accordo - Un passo avanti importante per l'inclusione e l'accessibilità: a Lecce, il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Interno e le autorità locali viene rinnovato, consolidando un impegno di nove anni per garantire un accesso sicuro e senza barriere al mare per le persone con disabilità motorie.

