Costa | Continuiamo a lavorare per pace giusta in Ucraina e ad adottare sanzioni contro Russia – Il video

In un mondo in costante evoluzione, l'Europa si impegna con determinazione per garantire la pace e la stabilità in Ucraina, riconoscendo che il destino dei nostri confini è strettamente legato alla sicurezza continentale. La strategia include sanzioni mirate contro la Russia e il sostegno a un percorso di adesione all’UE, simbolo di speranza e resistenza. La strada verso una pace giusta e duratura è ancora lunga, ma la nostra determinazione non vacilla.

(Agenzia Vista) Bruxelles, 26 giugno 2025 “La sicurezza dell'Europa è interconnessa con la sicurezza dell'Ucraina. Per questo continuiamo a impegnarci per una pace giusta e duratura, aprendo al contempo la strada all'adesione all'Unione Europea. . Allo stesso tempo, continuiamo a esercitare pressioni sulla Russia e abbiamo adottato 17 pacchetti di sanzioni per l'espulsione e stiamo lavorando per implementarne uno nuovo”. Così il Presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa durante la conferenza stampa al termine dei lavori del Consiglio europeo. Courtesy: Ec Council Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

