Cosmetici dannosi per la salute maxi sequestro a Napoli

Un sequestro record a Napoli mette in luce il pericolo nascosto dietro alcuni cosmetici venduti illegalmente. Oltre 22.500 prodotti dannosi per la salute sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza, che ha colto sul fatto un commerciante cinese durante controlli accurati. La scoperta solleva preoccupazioni sulla sicurezza dei consumatori e sull’importanza di acquistare solo da fonti affidabili. È fondamentale fare attenzione alla qualità dei prodotti che usiamo quotidianamente.

Tempo di lettura: < 1 minuto Oltre 22.500 prodotti cosmetici illegali, in quanto ritenuti dannosi per la salute, sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Napoli che ha denunciato un commerciante cinese. I Baschi Verdi del Gruppo Pronto Impiego hanno controllato, nei giorni scorsi, diversi esercizi commerciali e centri autorizzati alla vendita all’ingrosso, tra via Gianturco, via Carlo di Tocco e via Galileo Ferraris: in uno di questi hanno trovato le migliaia di articoli di cosmesi – tra cui ombretti, matite, rossetti, brillantini per il viso, lucidalabbra e unghie adesive in gel – contenenti sostanze classificate come tossiche. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Cosmetici dannosi per la salute, maxi sequestro a Napoli

