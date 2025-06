Cosmetici dannosi per la salute maxi sequestro a Gianturco

Un maxi sequestro di cosmetici dannosi per la salute scuote Napoli: oltre 22.500 prodotti illegali sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza durante un blitz nelle aree di via Gianturco, via Carlo di Tocco e via Galileo Ferraris. La presenza di cosmetici potenzialmente pericolosi rappresenta una grave minaccia per i consumatori, evidenziando l’importanza di controlli rigorosi e di una scelta consapevole. La lotta contro il mercato nero continua senza sosta.

Maxi blitz in diversi esercizi commerciali e centri autorizzati alla vendita all'ingrosso, tra via Gianturco, via Carlo di Tocco e via Galileo Ferraris. Oltre 22.500 prodotti cosmetici illegali, in quanto ritenuti dannosi per la salute, sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Napoli che ha denunciato un commerciante cinese.

