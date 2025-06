Cosmari scivolone sul bilancio | Un fallimento persa la bussola

Il fallimento di Cosmari nel bilancio 2024 rappresenta un banco di prova per tutti gli attori coinvolti. Se si analizza con un’ottica tecnica, si tratta di un incidente di percorso che potrà essere corretto, mentre da una prospettiva politica si percepisce come un segnale di disfatta. La mancata approvazione del bilancio di previsione 2025 dei soci, tuttavia, non può essere sottovalutata. Nella nota ufficiale, la società sottolinea che il Consuntivo 2024 è stato approvato,...

Sia che se ne voglia dare una lettura tecnica, come fa il centrodestra che parla di un incidente di percorso al quale sarĂ posto rimedio, sia che se ne voglia dare una lettura politica, come fa il centrosinistra che lo considera il segno evidente di una disfatta, la mancata approvazione del bilancio di previsione 2025 di Cosmari Srl da parte dei soci non va sottovalutata. In un comunicato la societĂ , evidenziando che il Consuntivo 2024 è passato all’unanimitĂ , sminuisce l’accaduto: "L’approvazione del bilancio preventivo 2025 è stata rinviata alla prossima seduta per mancanza del quorum necessario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cosmari, scivolone sul bilancio: "Un fallimento, persa la bussola"

