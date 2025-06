Così l’Unione europea finanzia l’apparato militare di Israele

L’Europa si ritrova al centro di una controversia sempre più accesa: il suo sostegno finanziario all’apparato militare israeliano solleva interrogativi sulla neutralità e sulle implicazioni geopolitiche. Ricordando il drammatico video del drone israeliano che immortalò gli ultimi istanti di Yahya Sinwar a Gaza, ci chiediamo quali siano le conseguenze di tali alleanze. Quale futuro si prospetta in un contesto così complesso e fragile?

Molti ricorderanno il video virale ripreso da un drone israeliano l ’ ottobre scorso, dove si vedono gli ultimi, drammatici istanti di vita dell ’ ex capo militare di Hamas, Yahya Sinwar, accovacciato su una poltrona tra le rovine di Gaza mentre, in un ultimo gesto di resistenza, prova a scacciare l ’ oggetto volante con un bastone. Pochi minuti più tardi, dopo aver ridotto in macerie quel che restava dell ’ edificio dove si nascondeva, l ’ esercito israeliano ne ha annunciato la morte. Il drone apparteneva a Xtend, una start-up israeliana che nel 2020 aveva ricevuto 50mila euro dal programma europeo Horizon. 🔗 Leggi su Tpi.it