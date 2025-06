Così l’Italia rafforzerà il pilastro europeo della Nato Parla Procaccini

In un’epoca in cui i conflitti si combattono sempre più nelle aule di vetro e nei cyberspazi, la sicurezza europea si rafforza con l’intelligence e le capacità informatiche. A due giorni dal vertice NATO di L’Aja, Nicola Procaccini di Fratelli d’Italia sottolinea come l’Italia stia contribuendo a consolidare il pilastro europeo dell’alleanza, puntando su innovazione e cooperazione. Scopriamo insieme come questa strategia plasmerà il futuro della sicurezza continentale.

Contano sempre meno i cannoni e sempre di più l’intelligence e la capacità informatica, spiega a Formiche.net l’eurodeputato di Fratelli d’Italia e co-presidente del gruppo Ecr al Parlamento europeo, Nicola Procaccini, a due giorni dalla fine del vertice Nato dell’Aja. L’obiettivo della nuova programmazione in seno all’alleanza atlantica secondo l’esponente meloniano va letto alla luce di due fatti: la frustrazione americana per le spese,che non l’ha inventata certo Trump (“ma Trump è riuscito dove non sono riusciti Biden e Obama”); in secondo luogo l’Italia si è già portata avanti nel capire che occorre un approccio totalmente diverso e nuovo alla difesa e alla sicurezza, due temi intimamente connessi. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Così l’Italia rafforzerà il pilastro europeo della Nato. Parla Procaccini

