Cos’è la Miascia il dolce povero e sostenibile che racconta il Lago di Como

Scopri la Miascia, il dolce povero e sostenibile che svela le tradizioni autentiche del Lago di Como. Un vero e proprio racconto culinario delle radici contadine e dell’amore per i sapori semplici, realizzato con frutta fresca e pane raffermo. Un’esplorazione gustosa delle origini di un territorio ricco di storia e autenticità , capace di conquistare i sensi e il cuore di chi la assapora.

C'è un dolce che più di tanti altri racconta la storia dei paesi intorno al Lago di Como e le origini contadine delle genti che vi abitano. La Miascia, a base di frutta e pane raffermo.

