Cosa succede a Mediaset La notizia su Alessandra Viero spiazza il pubblico di Pomeriggio 5 News

Dopo un inizio che sembrava promettere una continuità dignitosa con i dati già modesti registrati durante l’annata di Myrta Merlino, Pomeriggio 5 News targato Alessandra Viero sta per chiudere i battenti con netto anticipo. La notizia è arrivata nelle ultime ore e ha già scosso gli ambienti televisivi: la prossima sarà ufficialmente l’ultima settimana di messa in onda per il programma pomeridiano di Canale 5. Dopo di che, nulla: nessun contenitore d’informazione pomeridiana accompagnerà i telespettatori della rete ammiraglia Mediaset fino a settembre. Una decisione che, a quanto pare, nasce da numeri impietosi e da un progressivo disinteresse del pubblico. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it