Cosa sta succedendo nei supermercati Carrefour

Negli ultimi tempi, i supermercati Carrefour stanno affrontando sfide che si riflettono anche sul territorio, coinvolgendo imprenditori e franchisee. Intervistato da MilanoToday Dossier, il gestore di un Carrefour Express racconta come la gestione del punto vendita, presa in affitto poco tempo fa, sia diventata una vera sfida. A Milano e nel resto d’Italia, questa situazione evidenzia un quadro in evoluzione che richiede attenzione e strategie innovative per garantire la sostenibilità del marchio.

Coop Alleanza 3.0 (che ha supermercati in otto regioni) toglie dai suoi supermercati alcuni prodotti israeliani e invece rende disponibile da una decina di giorni la Gaza Cola, i cui ricavati servono a raccogliere fondi per la popolazione palestinese perché "non Vai su Facebook

Chiude (anche) il Carrefour. Così il centro commerciale più antico di Roma è davvero a un passo dal declino - Lo shopping mall che da tempo è una sorta di astronave fantasma perde la sua punta di diamante, negozianti preoccupati: "Già registriamo 50% del fatturato in meno, così non è più sostenibile" ... Scrive romatoday.it