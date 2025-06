Cosa sappiamo sulla vicenda della 14enne morta precipitando da un capannone a Bergamo | disposta l'autopsia

Una tragedia sconvolge Bergamo: la giovane 14enne trovata senza vita dopo un incidente fatale dall'altezza di un capannone. L'autopsia, prevista per lunedì 30 giugno, sarà determinante per fare luce sulle cause e sui motivi di questa tragica vicenda. Mentre le indagini proseguono, il senso di sgomento e le ipotesi si moltiplicano, lasciando la comunità in attesa di risposte chiare e definitive. Continua a leggere per scoprire tutti gli aggiornamenti.

Sarà eseguita il prossimo lunedì 30 giugno l'autopsia sul corpo della 14enne morta precipitando da un capannone dell'ex fabbrica Reggiani a Bergamo. Tutte le ipotesi sul campo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

