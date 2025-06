Cosa può fare l’Italia contro la repressione transnazionale I consigli della Fidu

In un mondo sempre più interconnesso, l’Italia si trova ad affrontare una sfida cruciale: come reagire alla crescente repressione transnazionale orchestrata dalla Federazione Russa. Il report congiunto di FIDU e IPHR analizza le strategie ufficiali e clandestine di questa minaccia. È fondamentale conoscere i passi da compiere per tutelare i diritti e la sovranità del nostro Paese. Scopriamo insieme cosa può fare l’Italia contro questa insidiosa forma di repressione.

Negli ultimi anni, l’Italia si è trovata al centro di un fenomeno nuovo e insidioso: la repressione politica transnazionale orchestrata dalla Federazione Russa. Il report congiunto “La risposta delle autorità italiane agli episodi di repressione transnazionale”, a cura di Federazione Italiana Diritti Umani (Fidu) e dall’International Partnership for Human Rights (Iphr), documenta le modalità – ufficiali e occulte – con cui il Cremlino estende le sue pressioni sul nostro territorio, mettendo a dura prova istituzioni e vittime. Quando la minaccia è “importata” Ecco alcuni casi studio del rapporto. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Cosa può fare l’Italia contro la repressione transnazionale. I consigli della Fidu

Translate postOggi, la vicepresidente della FIDU, @EleMongelli, è stata audita in Commissione Affari esteri della Camera dei Deputati per presentare i risultati di un nuovo report sulla risposta dell'Italia agli episodi di repressione transnazionale. Vai su X

La risposta delle autorità italiane agli episodi di repressione transnazionale (27.06.2025); China Targets: così il regime cinese perseguita oppositori e minoranze all'estero. Anche in Italia.

Italia all'Onu condanna fermamente la repressione in Myanmar - L'Italia ha ribadito oggi la sua ferma condanna della "brutale repressione" del popolo del Myanmar da parte del regime militare. Secondo ansa.it

