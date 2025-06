Cosa ha indossato Veronica Ferraro per il matrimonio civile | ha sposato Davide Simonetta in Comune

Veronica Ferraro, influencer e fashion icon, ha scelto un look impeccabile per il suo matrimonio civile con Davide Simonetta, celebrato in Comune dopo il romantico rito simbolico di settembre. Eleganza senza tempo e dettagli di stile hanno caratterizzato questa giornata speciale, testimonianza del loro amore autentico e del gusto raffinato. Scopriamo insieme tutti i particolari di un outfit indimenticabile che ha fatto sognare i fan. Continua a leggere.

Dopo il matrimonio simbolico di settembre, Veronica Ferraro e Davide Simonetta si sono sposati ufficialmente e legalmente in Comune con rito civile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: veronica - ferraro - matrimonio - civile

Chiara Ferragni al baby shower di Veronica Ferraro insieme alle sorelle e mamma Marina - Chiara Ferragni si è unita a Veronica Ferraro per un baby shower indimenticabile, circondate dall’affetto di sorelle e mamma Marina.

Veronica Ferraro “risposa” Davide Simonetta: “Nove mesi per una firma in comune”; Veronica Ferraro sulle polemiche per il menu ridotto al matrimonio: «C'erano anche buffet e pizza. La pasta al pesto? Un omaggio a mio padre; Matrimonio nella mega villa in Brianza per l'influencer con pane e mortadella e polpette nel menù: la polemica.

Veronica Ferraro e Davide Simonetta: Un matrimonio inaspettato e una nuova vita insieme - Veronica Ferraro e Davide Simonetta si sono sposati legalmente, annunciando l'arrivo del loro primo figlio, Orlando. Scrive ecodelcinema.com

Veronica Ferraro “risposa” Davide Simonetta: “Nove mesi per una firma in comune” - “No, non è un rinnovo di promesse stile Beautitul, semplicemente ci abbiamo messo “solo” 9 mesi a mettere le firme in comune, giusto in tempo per l’arrivo di Orlandino”, ha fatto sapere Veronica ... Secondo dilei.it