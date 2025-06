Cosa fare nel weekend dal 27 al 29 giugno in Irpinia | sagre feste escursioni

Se siete pronti a vivere un weekend all'insegna di tradizione, natura e scoperta, l'Irpinia vi aspetta con sagre gustose, feste coinvolgenti ed escursioni indimenticabili. Dal ritorno del Treno Irpinia Express a Bisaccia alle vibranti celebrazioni locali, c’è davvero tutto per rendere il vostro fine settimana speciale. Preparate le valigie: l’avventura in Irpinia sta per cominciare!

Il Treno Irpinia Express torna in viaggio: tappa a Bisaccia Domenica torna l’appuntamento con il Treno Irpinia Express, il convoglio storico della Fondazione FS che accompagna i viaggiatori alla scoperta dei tesori nascosti dell’Irpinia. La partenza è prevista alle ore 8:30 dalla Stazione di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

