Cosa fare a Brescia sabato 28 e domenica 29 giugno

Luglio sta arrivando, ma prima di tuffarci nelle vacanze, Brescia si anima con eventi imperdibili! Sabato 28 e domenica 29 giugno, la città si trasforma in un palcoscenico di musica, cultura e divertimento, perfetta per vivere momenti indimenticabili in compagnia. Scopri cosa fare e come rendere questi giorni di transizione tra estate e città un'occasione speciale da ricordare. Prepara il sorriso e lasciati sorprendere!

Finisce giugno e comincia l'esodo di verso i luoghi di villeggiatura. Ma comincia anche il tempo delle feste estive, delle serate da trascorrere in compagnia degli amici, di un panino con la salamina e delle canzoni preferite di sempre, da cantare assieme alle tante tribute band che calcano gli. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

