Cosa farà l’Iran dopo l’attacco di Usa e Israele? La nuova puntata di Direct il podcast del direttore

Dopo gli attacchi degli Stati Uniti e di Israele, il Medio Oriente si trova sull’orlo di una nuova crisi. Quali sono le possibili mosse di Teheran? Rischiamo davvero un attacco chimico contro Israele? E il regime iraniano potrebbe crollare sotto questa pressione? In questa puntata di "Direct", il podcast del direttore, analizziamo i rischi, le strategie e cosa ci riserva il futuro in questa zona così fragile. Restate con noi per capire cosa sta realmente succedendo.

Esiste il rischio di un attacco chimico contro Israele? Ed esiste la possibilità che crolli il regime a Teheran? Proviamo a capire assieme cosa sta succedendo e cosa potrebbe succedere dopo i bombardamenti americani sull’Iran. 🔗 Leggi su Fanpage.it

