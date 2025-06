Cortona protagonista nel progetto Etruschi 85 25 | in mostra i bronzetti e un convegno nazionale

a Cortona, città simbolo dell’arte etrusca, che ospita una mostra eccezionale dedicata ai bronzetti e un importante convegno nazionale. Un’occasione unica per riscoprire e valorizzare il patrimonio etrusco, portando alla luce le radici profonde di una civiltà senza tempo. Il progetto “Etruschi 85/25” si preannuncia come un ponte tra passato e presente, coinvolgendo tutta la comunità in un viaggio affascinante alla scoperta delle origini della Toscana.

È stato presentato a Firenze, a Palazzo Strozzi Sacrati, il Progetto "Etruschi 8525", un ricco calendario di mostre e iniziative culturali promosso dalla Regione Toscana per celebrare i quarant'anni dalla storica esposizione del 1985 dedicata alla civiltà etrusca. L'obiettivo è valorizzare uno dei patrimoni più antichi e identitari del territorio toscano, con il coinvolgimento di musei, enti locali e artisti contemporanei. Il programma si apre con la mostra " Anima Etrusca – Etruscan Soul " a San Gimignano (dal 4 luglio 2025 al 10 gennaio 2026), e prosegue in tutta la regione: da Sarteano a Castellina in Chianti, da Chianciano a Montepulciano.

