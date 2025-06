Corte Suprema Usa a favore dei genitori contro i libri Lgbtq

La recente decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti ha acceso un vivace dibattito sul ruolo dell’educazione e sui diritti dei genitori. La sentenza si schiera a favore di coloro che desiderano limitare l'accesso ai libri LGBTQ+ nelle scuole pubbliche, affermando il loro diritto di influenzare le scelte educative dei figli. Questa controversia evidenzia quanto la linea tra libertà di espressione e tutela dei valori familiari possa essere sottile e complessa.

La Corte Suprema si schiera con i genitori che si oppongono ai libri Lgbtq nelle scuole pubbliche: hanno il diritto di far allontanare i figli.

Corte Suprema con i genitori contro i libri Lgbtq a scuola

Corte Suprema con i genitori contro i libri Lgbtq a scuola - La Corte Suprema si schiera con i genitori che si oppongono ai libri Lgbtq nelle scuole pubbliche: hanno il diritto di far rimuovere i loro figli dalle lezioni che vanno contro la loro religione. Da msn.com

I genitori potranno richiedere esoneri degli studenti da lezioni in cui si utilizzano libri LGDBTQ+. A deciderlo la Suprema Corte negli US - Il 27 giugno 2025, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha emesso una sentenza favorevole a un gruppo di genitori del Maryland che, per motivi religiosi, si opponevano all'uso di libri con personaggi LG ... orizzontescuola.it scrive