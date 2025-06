Corte suprema dà ok su ius soli Trump | Ha fermato i giudici della sinistra radicale

Il dibattito sul ius soli e le decisioni della Corte Suprema negli Stati Uniti continuano a scuotere il panorama politico, con Donald Trump che denuncia un tentativo di ostacolare le sue politiche da parte di giudici di sinistra radicale. Un vero scontro tra poteri che mette in discussione la volontĂ popolare e il ruolo delle istituzioni. La questione si fa sempre piĂą calda, e le conseguenze potrebbero ridisegnare il futuro del paese.

(Agenzia Vista) Washington, 27 giugno 2025 “Sono stato eletto con un mandato storico, ma negli ultimi mesi abbiamo visto una manciata di giudici di sinistra radicale cercare di fatto di scavalcare i legittimi poteri del presidente per impedire al popolo americano di ottenere le politiche per cui ha votato in numero record.” Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante una conferenza stampa. Courtesy: The White House Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Corte suprema dĂ ok su ius soli, Trump: Ha fermato i giudici della sinistra radicale

