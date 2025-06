Corte dei Conti per Emilia-Romagna disavanzo di 378 milioni

La Regione Emilia-Romagna chiude il 2024 con un disavanzo ragguardevole che alla fine del quarto trimestre era di 378 milioni di euro.

A caccia dell’affitto più basso in Emilia-Romagna: quali sono i quartieri più cercati - In Emilia-Romagna, trovare l'affitto più basso è un'arte. Scopri i quartieri più ricercati e le città della provincia che offrono opportunità abitative a prezzi accessibili.

L’attacco di #ForzaItalia sulla gestione dei conti dell’#EmiliaRomagna: “Disavanzo da 72 milioni per l’Ausl Romagna” #sanita #23giugno #iltempoquotidiano https://iltempo.it/politica/2025/06/23/news/bilancio-ausl-romagna-rosso-allarme-corte-conti-forza-italia Vai su X

L’EMILIA-ROMAGNA COPRE I TAGLI DEL GOVERNO. A fronte dell’azzeramento del Fondo affitto da parte del Governo Meloni la Regione Emilia-Romagna ha deciso di continuare a finanziarlo con 10 milioni euro, proseguendo così quanto avevamo già fatto Vai su Facebook

