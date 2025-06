Corte d' appello greca dice sì ad estradizione Kaufmann

La Corte d'Appello di Larissa, in Grecia, ha deciso di estradare Francis Kaufmann, accusato di aver causato la morte della compagna e della figlia a Villa Pamphili. La decisione apre un nuovo capitolo nel caso, lasciando spazio all'appello dell'interessato. Mentre si attendono sviluppi, questa vicenda inquietante ricorda quanto siano fondamentali giustizia e diritto nel garantire tutela e veritĂ .

La corte d'appello di Larissa, in Grecia, si apprende, ha risposto positivamente alla richiesta delle autorità italiane di estradizione dell'americano Francis Kaufmann, fermato in Grecia per la morte della compagna e della figlia trovate a Villa Pamphili. L'uomo può fare appello contro la decisione.

La Corte d’Appello di Larissa, in Grecia, ha dato il via libera all’estradizione di Francis Kauffman accusato del duplice omicidio di Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda Vai su X

Giovedì è attesa la decisione della Corte d’Appello di Larissa sulla richiesta di estradizione presentata dalle autorità italiane. Vai su Facebook

