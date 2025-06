Corte Conti | Nel 2024 per l' Emilia-Romagna disavanzo da 378 milioni

Nel 2024, l'Emilia-Romagna si trova ad affrontare una sfida significativa con un disavanzo di 378 milioni di euro, un dato che solleva interrogativi sulla sostenibilità finanziaria della regione. La Corte dei Conti regionale ha evidenziato questa situazione, sottolineando l'importanza di intervenire prontamente per garantire stabilità e crescita futura. La questione richiede attenzione urgente e strategie mirate per tornare su binari più solidi, poiché il benessere dei cittadini dipende da decisioni efficaci e tempestive.

La Regione Emilia-Romagna chiude il 2024 con “un disavanzo di parte corrente che alla fine del quarto trimestre era di 378 milioni di euro, una cifra piuttosto ragguardevole”, ha detto il presidente della sezione di controllo della Corte dei Conti regionale, Marcovalerio Pozzato, a margine della. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

