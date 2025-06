Corsi Tfa spostati da Foggia a Troia sindaca sorpresa | Decisione dell' Unifg presa senza coinvolgerci

La recente decisione dell’Università degli Studi di Foggia di trasferire i corsi TFA da Foggia a Troia ha suscitato sorpresa e delusione nella comunità locale. La sindaca Maria Aida Episcopo esprime il suo rammarico per una scelta adottata senza un preventivo confronto, evidenziando l’importanza di coinvolgere tutte le parti interessate. Una questione che apre un dibattito sul dialogo tra istituzioni e territorio, fondamentale per un processo decisionale condiviso e rispettoso delle esigenze di tutti.

"Non posso che dirmi sorpresa e rammaricata per una decisione presa senza alcun dialogo preventivo con l’Amministrazione comunale". Lo afferma la sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo in merito alla decisione dell’Università degli Studi di Foggia di spostare parte delle attività del Tfa. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

