Corsi sostegno triennalisti maxi-piano da 52.622 posti | primo ciclo con 20.700 università più 5.850 INDIRE Ecco il DECRETO ministeriale

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha appena approvato il maxi piano di specializzazione per il sostegno, con un totale di 26.550 posti tra università e INDIRE. Questa grande opportunità apre nuove strade per i futuri professionisti dell'educazione, pronti a fare la differenza nel mondo scolastico. Scopri come accedere ai corsi triennali di sostegno e prepararti a una carriera appassionante e di grande impatto. L'articolo Corsi sostegno...

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha dato il via libera al piano di specializzazione per il sostegno. Con il Decreto Dipartimentale n. 1657 del 26 giugno 2025, firmato dal Capo Dipartimento Carmela Palumbo, vengono autorizzati 20.700 posti per le università nel primo ciclo di percorsi formativi, ai quali si aggiungono 5.850 posti gestiti direttamente da INDIRE, per un totale di 26.550 specializzazioni. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

