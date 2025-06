Corsi sostegno INDIRE triennalisti | quali anni sono validi servizio MAD solo sostegno RISPOSTE AI QUESITI

Se sei docente e desideri accedere ai corsi di sostegno indire triennale, è fondamentale conoscere quali anni di servizio sono validi e come presentare correttamente la domanda. L'INDIRE ha avviato i percorsi ex art. 6 e 7 del DL 71/2024, con scadenza il 8 luglio 2025 alle ore 17. Con l’esperto Luigi Quattrocchi, ti guideremo passo dopo passo nella compilazione, assicurandoti di soddisfare tutti i requisiti necessari e ottenere il massimo successo.

Percorsi sostegno: l'INDIRE ha avviato i percorsi ex art. 6 e 7 del DL 712024. La presentazione delle domande è possibile fino all'08 luglio 2025 ore 17. Luigi Quattrocchi guida i nostri utenti alla compilazione della domanda. Il riferimento è, in particolare, al percorso per docenti con almeno tre anni di servizio nelle scuole statali o paritarie negli ultimi cinque, per il grado specifico. Necessario anche il titolo di studio di accesso all'insegnamento. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Sostegno Indire: obiettivo 19mila docenti specializzati entro Dicembre 2025. A dirlo il Presidente - Il Presidente Francesco Manfredi annuncia un ambizioso obiettivo: formare 19mila docenti specializzati in sostegno entro dicembre 2025.

Corsi INDIRE sul sostegno per Docenti con 3 anni di servizio: pubblicato il Bando, domande entro l’8 Luglio - E' stato pubblicato il Bando di partecipazione ai corsi INDIRE di specializzazione sul sostegno per docenti con 3 anni di servizio. Secondo ticonsiglio.com

Corso Indire/Università sostegno triennalisti: confermata l’esclusione (al momento) del 2024/25 - 6 del DL 71/2024 convertito nella Legge 106 del 29 luglio 2024, rivolto a docenti con tre anni di servizio s ... Si legge su orizzontescuola.it