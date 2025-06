Corsi sostegno INDIRE e Università triennalisti e abilitati estero | tutte le RISPOSTE AI QUESITI

Se sei un insegnante interessato ai corsi di sostegno, alle opportunità di specializzazione e alle procedure per abilitati estero, questa è la guida che fa per te. Con aggiornamenti sulle iscrizioni a Indire e alle università coinvolte, e con le risposte esclusive di Simone Craparo della Gilda degli insegnanti, ti accompagneremo passo passo nel tuo percorso di crescita professionale. Scopri tutte le novità e preparati al meglio per il futuro scolastico!

Percorsi sostegno specializzazione ex art. 6 e 7 del DL 712024: sono state avviate le iscrizioni ad Indire e alcune Università hanno pubblicato i bandi. A colloquio con Simone Craparo della Gilda degli insegnanti, che risponde alle domande dei nostri lettori. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: sostegno - indire - università - corsi

Sostegno Indire: obiettivo 19mila docenti specializzati entro Dicembre 2025. A dirlo il Presidente - Il Presidente Francesco Manfredi annuncia un ambizioso obiettivo: formare 19mila docenti specializzati in sostegno entro dicembre 2025.

Percorsi sostegno 2025 Indire e Università, lezioni online da fine luglio salvo imprevisti. Esami in presenza, ma dove?

Sostegno, CORSI INDIRE per Triennalisti: PUBBLICATO IL BANDO dell'Università degli Studi di URBINO CARLO BO. Requisiti di ammissione, iscrizione online, immatricolazione e Costi. SCADENZA: 2 LUGLIO

