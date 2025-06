Corsi sostegno abilitati estero | 4500 posti Ecco il DECRETO ministeriale per i percorsi universitari Requisiti e modalità

Se sei un aspirante docente con formazione all’estero, questa è una grande occasione: sono stati autorizzati 4.500 posti per corsi di sostegno abilitanti, sia organizzati da Indire che dalle università. Il nuovo decreto ministeriale dettaglia requisiti e modalità per accedere a questi percorsi straordinari di specializzazione, aprendo nuove strade per la tua carriera nel mondo della scuola. Scopri tutti i dettagli e preparati a cogliere questa opportunità unica!

Non solo i corsi sostegno organizzati da Indire, ma anche quelli organizzati dalle università. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha autorizzato l'avvio di percorsi straordinari di specializzazione per il sostegno destinati a una categoria specifica di aspiranti docenti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: sostegno - corsi - percorsi - abilitati

Corsi Indire, Tfa, riconferma del supplente per il 2025/26: tutte le info utili sul sostegno. RISPOSTE AI QUESITI - Scopri tutto sulla riconferma dell'insegnante supplente su posto di sostegno per l'anno scolastico 2025/26.

Percorsi sostegno INDIRE abilitati estero per 6.000 posti La domanda di partecipazione potrà essere presentata dalle ore 17.30 del giorno 25.06.2025 alle ore 17.00 del giorno 8.07.2025, attraverso la procedura telematica https://tfa.indire.it/ candidato deve di Vai su Facebook

Percorsi specializzazione sostegno abilitati estero, la partenza dei corsi slitta? “Abbiamo perso tutto”? Vai su X

Corsi sostegno, abilitati estero: 4500 posti. Ecco il DECRETO ministeriale per i percorsi universitari. Requisiti e modalità; Percorsi INDIRE per docenti di sostegno abilitati all'estero; Indire sostegno, quando si concluderanno i corsi? Ci sarà uno slittamento per gli abilitati all'estero? Risponde Indire.

Corsi sostegno INDIRE e Università, triennalisti e abilitati estero: tutte le RISPOSTE AI QUESITI - 6 e 7 del DL 71/2024: sono state avviate le iscrizioni ad Indire e alcune Università hanno pubblicato i bandi. Riporta orizzontescuola.it

Indire sostegno, tempi, costi e posti disponibili (destinati ad aumentare) dei percorsi: risponde Indire - Nella giornata di mercoledì 25 giugno, INDIRE ha pubblicato gli avvisi per le iscrizioni ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico rivolte ai docenti triennalisti che inten ... Secondo tecnicadellascuola.it