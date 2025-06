Corsi gratuiti di primo soccorso al personale scolastico in Veneto firmato il protocollo con il ministero | Investiamo nella formazione per salvare vite

L’iniziativa rappresenta un passo fondamentale per rafforzare la sicurezza nelle scuole venete, offrendo al personale docente e non solo strumenti essenziali per intervenire tempestivamente in situazioni di emergenza. Firmato il Protocollo tra Regione e Ministero, questo progetto gratuito mira a creare ambienti scolastici più sicuri e preparati, perché investire nella formazione significa salvare vite e costruire un futuro più protetto per studenti e staff.

È stato siglato giovedì 26 giugno un importante Protocollo d’intesa tra la Regione del Veneto e il ministero dell’istruzione e del merito (MIM), che introduce corsi gratuiti di formazione sulle tecniche di primo soccorso destinati al personale scolastico di ogni ordine e grado. L’iniziativa. 🔗 Leggi su Veronasera.it

